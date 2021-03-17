經濟部搭建國際創業家、國內創新、新創企業之交流平台，3月17日下午於社會創新實驗中心舉辦「國際創業沙龍」首場次活動，在經濟部王美花部長主持下正式開跑。

去年COVID-19為全球貿易及產業供應鏈帶來重大挑戰，臺灣因防疫有成，吸引許多外國專業人士和旅居海外國際人才留臺或返臺，其中包含國際創業家、創投及專業人才等，經濟部希望借重這群國際菁英所具備的專業、人脈甚至資金等資源，補足國內創新、新創企業以前比較欠缺的國際鏈結經驗，特別搭建「國際創業沙龍」，透過輕鬆小聚方式，以「產業趨勢」、「創新技術」、「市場商模」及「投資觀點」等主題，讓國內創新、新創及接班企業能與國際專業人士及成功創業家進行交流，激發產業創新思維及促成合作機會。

今日「國際創業沙龍」首場次主題為數位轉型浪潮下新創攜手創新企業邁向國際化，經濟部王美花部長於會中表示，面對數位時代，我們需要注入全新的商業思維、洞察國際趨勢、積極數位轉型，才能在競爭激烈的產業環境中，搶得先機。經濟部已規劃相關數位轉型方案，全面性協助產業轉型。

活動特別邀請iKala簡立峰董事與國內創新、新創、接班企業共20家交流分享。簡立峰董事暢談「數位大航海」，點出後疫情時代中小企業要面對的挑戰不只是出海，更要思考如何鏈結全世界的人才。在數位經濟下，企業更要思考如何賦能員工、合作共創及顧客參與；同時也邀請國際新創加速器SparkLabs Taipei邱彥錡共同創辦人、500 Startups王俞又共同合夥人及具國際創業經驗的知名創業家黑立行Joseph Hei，分享創業過程中如何從起步就抱持放眼國際的心態，建構服務應用場景、使用情境，及擷取數據發展出可獲利的商業模式。現場互動熱絡，希望藉由這些成功國際菁英豐富經驗，帶給國內接班企業或新創企業更具國際化的視野與創新思維，並有助於政策在推動上，帶來的全新視角與建議。

經濟部中小企業處長期扶植新創，從「裕資金」、「廣服務」、「創聚落」到「鏈市場」建立新創生態環境，未來將透過「國際創業沙龍」平台，邀集國際創業家、創投及專業人才與國內創新、新創、接班企業交流分享，也會視主題邀請相關部會一起共襄盛舉，希望透過經營國際創業社群交流平台，提供國際創業家、專業人士及創投認識臺灣新創及企業，同時促進國內人才及產業接軌國際，創造更優質的發展環境。

(工商 )