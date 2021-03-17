中央流行疫情指揮中心今（17日）宣布正式啟動「臺灣-帛琉安全旅行團推動實施計畫」，即日起恢復旅行業組團赴帛琉觀光旅遊，及接待帛琉來台觀光團體入境。五福旅遊表示，已準備推出「愛的冒泡帛琉旅遊」方案，共有4日及5日2種方案的團體行程供旅客選擇。

航班部分，由華航4月1日首航，午去晚回，初期每周2班，每班入境旅客人數上限110人。五福旅遊說明，由於機位有限、指定防疫旅館、行程景點等因素影響，帛琉4日遊旅費會落在5萬9000 元、5日遊旅費大約是6萬9000 元，防疫檢測費用不包含在團費內。

住宿部份，五福旅遊表示，帛琉當地安排的住宿及停留地點均為官方認可的防疫安全地點。業者擬搭配帛琉老爺大酒店（Palau Royal Resort），或更經濟實惠的帛琉大飯店（PALASIA HOTEL PALAU）為住宿地點，這2間飯店均獲得帛琉官方頒布的「安全防疫相關認證」。

業者強調，無論4日或5日遊，用餐地點及駕駛遊覽車、船等交通工具的工作人員都要受過防疫訓練並取得合格證書。在餐廳或戶外用餐時，有專屬用餐區及適當分流，並規畫出入動線及座位安排，交通工具則每日加強清潔消毒。

行程部份，除經典必去的的黃金水母湖、牛奶湖SPA、觀賞海底奇景大斷層，旅客搭乘快艇穿梭於洛克群島間瀏覽各色珊瑚和日軍沈船遺跡；或在百年干貝城親眼看全世界最大的貝類，讓浮潛的客人體驗與鯊魚共游的驚險刺激。餐點部分，包含超值雙龍雙蟹海鮮餐，以及在無人島沙灘的椰子樹下享用當地美食；回程當日下午則安排帛琉當地著名的現烤漢堡。

五福表示，目前正積極準備各項作業，至於正式可以開放銷售的日期，會依據與航空公司確認機位和票價等細節後，儘速開放民眾購買，也可至官網或臉書留言提問。

(中時 )