桃園市新興高中110學年度大學繁星大放異彩，65名錄取學生當中，有33名錄取了國立大學，其中包含台、清、交、成、政及醫共17人等頂尖國立大學，此項成績實屬不易。
大學繁星錄取中有22位的同學畢業於新興高中國中部，4年前他們更以會考優異的成績選擇了直升新興高中菁英班，非常感謝總校長魏宏恩提供最優質的學習環境及提供優渥的獎學金，讓他們在新興國中部與高中部的老師專業與用心的教學下，都能有最好的學習及成長，讓自己有信心朝著最高的學習目標前進。
(中時 )
桃園市新興高中110學年度大學繁星大放異彩，65名錄取學生當中，有33名錄取了國立大學，其中包含台、清、交、成、政及醫共17人等頂尖國立大學，此項成績實屬不易。
大學繁星錄取中有22位的同學畢業於新興高中國中部，4年前他們更以會考優異的成績選擇了直升新興高中菁英班，非常感謝總校長魏宏恩提供最優質的學習環境及提供優渥的獎學金，讓他們在新興國中部與高中部的老師專業與用心的教學下，都能有最好的學習及成長，讓自己有信心朝著最高的學習目標前進。
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