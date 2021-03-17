是什麼願意讓英國女王拋下塑膠餐具？答案是由BBC製播的生態紀錄片《藍色星球2》。鏡頭誠實照出由人類造成的海洋汙染景況，播出後震驚國際。長期關注環保議題的台達，也將在50周年系列活動中，以全球獨有的8K投影技術，搭配800吋螢幕，舉辦亞洲首場《藍色星球2》影像音樂會，讓大眾能在悠悠樂音中，跟著清晰影像身歷其境，徜徉海底。

品牌長郭珊珊表示，台達以呼應經營理念的「節用厚生」為概念，發展50周年系列慶祝活動。「節用」指的是對能源的珍惜，「厚生」則是厚待萬物與環境。過去台達電子文教基金會在拍攝紀錄片《水起．台灣》時，就曾注意到珊瑚白化等海洋問題，因而特別舉辦《藍色星球2》影像音樂會，希望影像能讓大眾珍惜、厚待海洋環境。

《藍色星球2》耗費4年拍攝，運用最新科技突破過往海洋紀錄片界線，拍攝許多海下的未知地帶、奇妙生物，於2017年播出後，更讓BBC及英國皇室宣布停用塑膠製品，被譽為BBC史上最佳作品。此回舉辦於台灣的《藍色星球2》亞洲首場影像音樂會，將由指揮家林天吉帶領，與共80人編制的台北愛樂管弦樂團及合唱團合作，演奏16首由配樂大師漢斯．季默為紀錄片譜寫的樂曲。

郭珊珊表示，《藍色星球2》影像音樂會先前僅於英國及紐西蘭舉辦過，演出迴響熱烈。值得一提的是，亞洲首場因是以台達8K投影技術播放，影像會格外清楚鮮明且不刺眼。影像音樂會將在5月21日於台北流行音樂中心登場，票房盈餘全數投入國立海洋科技博物館海洋保育專項運用，協助潮境保育區珊瑚復育。

創辦人暨榮譽董事長鄭崇華表示，台達創立50年，致力提升產品能源效率。感謝一路走來給予台達支持與協助的夥伴們。下個50年，面對全球氣候變遷的風險與機會，期許台達持續以電力電子的核心技術，為全球暖化的減緩與調適盡一己之力。此外，在這對台達格具意義的一年，希望藉由台達「影響50 迎向50」的系列活動，可以與員工、社會大眾一起努力「節用厚生」。

(中時 )