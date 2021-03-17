近期新冠肺炎疫苗全球開始陸續施打，雖然還在初期觀察副作用階段，但至少對於新冠肺炎的防疫出現了一道新的曙光。有鑑於此，群聯電子（8299）攜手醫療器材供應商鼎眾（Mediland）共同捐贈三台專業醫療級高階超紫光滅菌機器人予新竹臺大分院，為守護家園盡一份心力。

新竹臺大分院余忠仁院長表示，感謝群聯電子公司及鼎眾公司用高科技硬實力支持第一線醫療同仁，為防疫盡一份心力，有了滅菌機器人，後續將應用於本院防疫專責病房、加護病房及開刀房使用，能夠有效減少醫護人員及清潔人員直接接觸病源而造成傳染，提供醫護同仁更好的防疫環境，也希望讓來就醫的民眾更加安心。

鼎眾董事長江春松指出，此次捐贈兩部消毒機器人給新竹臺大分院，是繼群聯之前捐贈給壢新及新竹馬偕醫院後的再次實際行動，以行動力支持醫療產業，可謂台灣電子業企業家之楷模。

群聯董事長潘健成強調，院內感染風險一直是醫療院所相當重視的議題，多重抗藥性微生物的威脅更是逐年上升。有別於傳統低功率的紫外線殺菌產品，此次捐贈的超紫光滅菌機器人除了在疫情期間發揮其最大的功效。

潘健成說，更重要的是其對於多重抗藥性微生物的臨床確效效果，能快速消滅抗藥性細菌達99.99％以上，協助強化院內高風險區域（如隔離病房、加護病房、急診室等）的環境消毒成效，降低可能的院內感染風險，提供病患及醫護人員更安全的醫療環境；群聯關心醫護不遺餘力。

(工商 )