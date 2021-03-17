百貨家電通路商集雅社（2937）受惠疫情宅經濟助攻，2020年營運大三元包括營收、獲利、股利均攀峰，集雅社財務長李伯昌17日指出，看好國內經濟成長，今年首季持續展店，光是3、4月就接連進駐天母大葉高島屋百貨、高雄義享時尚廣場、京站時尚廣場小碧潭店等，累計達55家店，預計今年度展店3-6家有望突破60家規模，挹注全年營收持續雙位數成長。

集雅社上周董事會通過去年合併營收28.86億元，年增21.31％； 歸屬於母公司稅後淨利1.04億元，年增41.99％；EPS為3.15元優於前一年的2.22元，擬配發1.2元現金股利、1.15元股票股利，營收、獲利與股利均創新高。

除了百貨、購物中心等通路櫃位持續拓展外，集團旗下集盛電器、集雅社事業處協理何政鋒指出，旗艦門市街邊店，若有合適標的計畫再拓1家；而強調多元品項販售的商用工程通路，全年亦預計有3家新的商用工程街邊門市開幕，透過持續展店，推動營運向上攀升。

集雅社高雄義享時尚廣場店預計本月20日開幕，開幕慶除了百貨滿3千送200，及銀行刷卡好禮，集雅社獨家加碼指定商品滿萬送千還有滿額禮，有望再拉抬新一波業績買氣；李伯昌表示，去年疫情年宅在家商機大發，尤其是疫情最嚴峻的3、4月，冷氣與電視銷售最旺。

集雅社發源於高雄音響專賣店，因緣際會買下高雄新光三越館內家電櫃位，而開啟百貨頂級家電連鎖體系發展，目前全台50多家百貨櫃位，從過去專黑色家電像是電視、音響等已延伸擴大至白色家電、小家電等智能家電，截至目前為止，經銷品牌上百家，又以日韓品牌包 括LG、三星、SONY、日立、國際牌等前五大品牌貢獻達六成最高，年營業額上億元則包括新光三越信義新天地A8、台南西門、遠企等五大店，李伯昌強調，集雅社雖位於百貨通路，抽成高但定價還是獨立連鎖家電門市一致，但高階級大型家電銷售主力還是集中於百貨通路，就以65寸大電視來說，各品牌價位從3萬到20多萬都有，提供多元選擇與售後服務成為市場優勢。

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