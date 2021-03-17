香港40歲人氣女星熊黛林和郭可頌在2016年結婚，婚後育有一對雙胞胎女兒，但她婚前最知名的一段戀情就是和天王郭富城的7年虐戀，郭富城則在2017年和模特兒方媛結婚，嫩妻也替她生下2個女兒；近期有港媒指出，郭富城的大女兒恰巧和舊愛熊黛林的雙胞胎讀同一間幼稚園，疑似因關係尷尬，熊黛林沒讓女兒們繼續就讀，換了另一間貴族幼稚園。

熊黛林和郭可頌結婚後，很快就生下雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia，兩人也都到了就讀幼稚園的年紀，在上幼稚園前有去銅鑼灣一間知名幼稚園讀學前班，讓她們體驗看看群體生活；但碰巧的是，郭富城大女兒Chantelle也是同一間幼稚園，如果兩人的女兒都決定就讀，就會變成「同學」。

據港媒報導指出，熊黛林因身份尷尬，讓雙胞胎女兒換讀別的學校。(圖/ 摘自熊黛林IG)

但知情人士指出，熊黛林最後沒有讓雙胞胎讀該幼稚園，據說是因為她和郭富城昔日的關係，如果小孩變成同學勢必造成尷尬，最後改到另一間幼稚園就讀，但學費一年就要港幣12萬元（約新台幣43萬元）。

熊黛林在2006年因出演郭富城MV傳出緋聞，但天王沒有承認戀情，她明明是「天王嫂」卻只能像是地下情人，直到2013年在媒體逼問下，才默認已和郭富城分手，結束7年虐戀；隔年就和藝人郭可盈的弟弟郭可頌傳出戀情，2016年公開結婚喜訊。

(中時新聞網)