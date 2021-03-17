台灣島嶼上的山岳總面積佔據土地70％，然多數人一生卻未曾親自站在高山峰頂，領略土地之美。登山嚮導普魯圖（本名：王晧瑜）懷抱「希望讓所有台灣人都來登山」的夢想，在公視紀實影集《群山之島與不去會死的他們》中，帶領從未登山過的樂團「麋先生」登上南湖大山，從中淬煉心智，反思人生。

普魯圖表示，早期大眾對於山感到未知，起源自戒嚴歷史，當時政府憂心人民在山中結黨結社，因而誕生入山證制度，加上山中魔神仔等傳說，也讓大眾畏懼山，「現在部分山岳還要入山證，山友就有『台灣的山還沒解嚴』的說法。但現在社群媒體發達，資訊透明，大家越來越願意走進山中。」

普魯圖因大學加入登山社後愛上山林。他認為，當所有人來爬山後，能藉由山的景致、登山的身體感受，更認識腳下土地，並自我反思對這塊島嶼有無義務多做點什麼，以他自身為例，就是在親近土地後更關注環保議題。求學階段總沒有自信的他，也在從事登山嚮導工作中，找到自己的一片天。

在節目中，普魯圖帶著麋先生樂團中的吉他手林喆安、鼓手盧逸凡及貝斯手張以諾登上海拔達3742公尺的南湖山。3位音樂人均是登山新手，首次登山便體驗10日近乎與世隔絕的山中生活，拋下過往對山的未知與恐懼感，在一次次腿軟、呼吸中，毫無雜念的踏穩每一步路，感受山與大自然。

林喆安表示，「謙虛」的道理人人都懂，但登上高山會更了解。只要山的溫度稍微低一點、路艱辛一點，就能影響到步伐，「世界太大，自己太小。在山上要靠同伴與好友相互依靠，沒有誰比較突出。」登山之旅也激發團隊對音樂的想法。

盧逸凡表示，恐懼來自未知與不擅長，雖然登山只是走路，但卻與平常走路截然不同，過了幾天後，才能真正專注走路，調整呼吸。在山中的10日生活，感覺自己如野生動物，也是奇特體驗。

《群山之島與不去會死的他們》第四集將於18日晚間9點於公視播出。

(中時 )