徐浩智。（曹婷婷攝）

大學繁星推薦今天放榜，台南一中7人錄取、11人通過醫學系第1階段篩選，學測滿級分的徐浩智錄取台大電機工程學系，鹽分地帶已故知名作家郭水潭曾孫郭育嘉錄取台大機械工程學系，擇己所愛。

台南一中今年繁星推薦共18人錄取，其中11人通過醫學系第一階段篩選，2人錄取台大，清華、成大、政大、中央、中興大學各1名；醫學系11人包括台大醫1人、陽明醫2人、成大醫學系1人。

從小愛閱讀的郭育嘉高一曾獲府城築墨青年文藝獎新詩首獎，高二獲台南文學獎青少年散文佳作，高二也曾曾獲選地球科學奧林匹亞國手選訓營培訓，但未能獲選國手，他說，自己對機械、藝術都有興趣，選擇台大機械工程系，希望結合專業與藝術創作，升大學後也能繼續寫作。

喜愛物理的徐浩智也曾考慮醫學系，但評估後認為自己並不適合，高一參加科學研究社後，讓他更知分配讀書時間，成績保持穩定向，嚮往電機工程的他，希望未來專注興趣也能幫助世界。

(中時 )