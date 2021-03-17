社群媒體推波助瀾下，嘗試登山運動的愛好者日漸增多，然對於神秘山林，普羅大眾仍會抱持恐懼心理。喜愛登山的漫畫家莊河源，則藉由作品《超嶽》中的人物故事，同步介紹登山行前小知識，讓大眾輕鬆走入山林。

莊河源登山經驗超過10年，經由友人建議，才將這些實際走過的登山路程，化為一頁頁漫畫。他表示，台灣還沒有漫畫家畫過登山題材的漫畫，為了能使作品更有趣，也將認識的山友畫進漫畫中，希望能勾起山友們的回憶與感動。

《超嶽》以一位上班族李岳為主角，他曾於大學時結識一群登山愛好者，但自畢業後，便久久未再登山，故事便從他召集當年好友一起登上玉山開始，重回山的懷抱。漫畫中詳細繪有登山行前必備物品，包含遮陽用品如帽子、太陽眼鏡、高筒登山鞋、登山杖、頭燈、手套、行動糧等等，並提醒讀者，應依個人需求準備物品，務必做好功課再出發。

莊河源表示，透過主角們的帶領，能讓讀者在紙上遨遊台灣5座百岳美景，也能吸收正確登山觀念和山林知識，如漫畫能讓大眾願意因此親近山林，感受山的無窮魅力，便是最大的收穫。

(中時 )