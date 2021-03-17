Ansys（NASDAQ: ANSS）與是德科技（Keysight Technologies, Inc.）攜手透過強化版自動化DME工作流程，將元件層級設計整合進任務模型環境。這讓雙方共同客戶針對快速創新的航太和國防應用以及新興的5G通訊、自駕車和電動車領域，排除手動耦合設計的耗時瓶頸。

Ansys與是德科技的長期合作關係源自AGI，該公司在2020年被Ansys收購前就已是是德科技的長期合作夥伴。

工程團隊為了解決極具挑戰性的開發議題，必須透過訂製整合和特別設計的腳本程式（scripting）機制，手動連結設計工具。此外，工程師亦面臨日益艱難的設計障礙，必須以更少資源完成更多任務。

Ansys與是德科技的簡化、互通（interoperable）、和內聚（cohesive）工作流程結合同級最佳工具，幫助工程師加快產品開發週期、運用關鍵洞察改善決策，大幅減少人工錯誤並催生保真度更高的先進設計。

尖端自動化工作流程直接連結AGI多領域任務分析軟體Systems Tool Kit與是德科技高保真射頻（RF）系統模型工具PathWave System Design（SystemVue）。這讓工程團隊無縫結合任務層級模型和整個產品生命週期的元件層級系統設計，提供廣泛數位線程（pervasive digital thread），該線程運用通過市場考驗的數位模擬技術，連結設計流程、需求和認證。因此工程師可快速完成關鍵系統設計，並即時確認任務範圍內的效能。

是德科技PathWave軟體解決方案總經理Tom Lillig表示：「在幫助客戶將真實世界挑戰轉移至數位分身（digital twin）模擬方面，是德科技與Ansys皆扮演核心角色。我們可透過合作加速這種轉型，支援客戶創新並比過往更快推出產品上市。是德科技的PathWave System Design軟體能扮演虛擬模擬和實體測試間的橋樑。」

Ansys資深副總裁Shane Emswiler表示：「Ansys正與是德科技建構源自AGI的合作關係，亦即成功將DME整合至設計流程，支援衛星通訊、雷達、和電子戰領域的客戶。是德科技和Ansys未來將持續推動雙方工具的整合，並探索如何為工程師提供更多建模功能，幫助其為5G、航空航太與國防、以及汽車產業開發創新。」

(工商 )