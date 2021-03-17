公平會「配合」政府政策「用力」打房，17日委員會一口氣針對北市內湖「湖美閱」、新竹「晴園都心」、北市「中山凱宴」三建案開罰，罰款金額總計新台幣340萬元，其中「中山凱宴」建案，罰最重200萬元，「湖美閱」建案罰百萬，「晴園都心」建案則是罰40萬元。

三建案，都犯了資訊揭露不充分，有虛偽不實引人錯誤的表示，也就是廣告不實。其中，「中山凱宴」建案，公平會指出，因宣稱「賺到租金增值，租金漲幅高達25％，高投報養房」而被罰。

公平會指出，「中山凱宴」建案的建設公司博元建設公司，在廣告文案中以「房租金真實案例」宣稱兩房租從2017年11月每月租金60,000元到2019年08月每月租金75,000元，不到一年時間，租金漲幅高達25％。讓人誤以為房租一年內漲了25％，然而，事實是，那是兩個不同戶別的租賃實例，前者的租金包含一個車位，而後者的租金是包含三個車位。

而「湖美閱」建案，公平會指出，則是建案的建設公司廣銘建設公司在接待中心提供民眾賞閱的5樓實品屋，作了夾層使用的設計，使購買者以為未來購屋後可以合法使用夾層屋。然而，事實是，如果沒有經過申請核准並擅自搭建夾層，是違建，且為違反「台北市違章建築處理規則」等建築法令相關規定。

公平會指出，「晴園都心」是由晴園建設公司在新竹縣竹北市的建案。在廣告中宣稱「大四房雙主臥」及「立即入住」，讓人以為購買後可供「住宅」使用，但事實是，建案的使用執照登載用途是「一般事務所」，如果沒有申請變更用途為「住宅」，而且公平會調查發現，建案不但沒有向建管機關辦理變更使用用途為「住宅」，晴園建設公司也表示未來也不會去辦理變更。

公平會指出，建商為了讓民眾有感，在廣告常以高投報率或漂亮的樣品屋吸引民眾的眼球，因此呼籲想要購屋的民眾在要特別注意，魔鬼藏在細節裡，抱持著大膽懷疑、小心求證的態度，避免被華美的文字給迷惑了。

(工商 )