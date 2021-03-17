110學年度大學繁星推薦入學榜單出爐，新北市私立竹林中學錄取率高達五成，其中國立大學及醫大錄取率更超過六成。

錄取台大農藝系的陳銘奇同學表示，民以食為天，台灣農業技術世界知名，雖地狹人稠，卻能充分運用土地資源，對掌握植物與土壤的關係等知識與技術相當感興趣，因此選擇農藝系進一步學習。

陳銘奇說，這次錄取台大農藝系有些意外，他很珍惜這樣的機會，期盼上大學後能充分運用資源好好學習，對於未來他不設限，希望能在領域內學有所成、貢獻社會。

錄取台師大地理系的趙梓晴表示，對地理、商學都有極高的興趣，但因為很欽慕師大學風，同時考量相關學習資源，所以選填師大，順利錄取她相當開心，入學後不排除商學、地理雙主修。

邱禹綺錄取世新大學新聞系，她說，從小學三年級就立志念新聞傳播科系，因為當年看到電視新聞台上美美的主播，讓她崇拜不已，到今天終於正式向前邁了一步。

竹林中學校長顏麗珠表示，竹林鼓勵孩子發掘自己的興趣和天賦，並積極向目標邁進，更致力提供相應的學習資源，堅持陪伴，希望幫助孩子們能夠實現自己的夢想。

(中時 )