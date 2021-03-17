民進黨立委王定宇爆同居緋聞，事件延燒多日，昨（16）日王定宇針對爭議點一一說明，並提出4個抱歉，並指若發現屋主偶爾會來時就應該處理。對此，台南市議員謝龍介質疑，王定宇稱不知道顏若芳會到那邊去的說法十分惡質，且如果是這樣的話顏若芳代誌大條了，租房子給有婦之夫又擠進去，這樣等於是妨害別人的家庭。

王定宇16日在政論節目《鄭知道了》中對支持者、家人、顏若芳以及媒體道歉，並坦言，確實孤男寡女不應該生活在同一個空間，是不妥的，當初租的時候是告訴他那是一個閒置的空間，且屋主不是顏若芳一個而已，「幾個月前租的時候，我的認知那不是她家，怎麼可能傻到去住女孩子家裡？」之後他也說，「這件事情有錯誤的部分，就是當我發現屋主們偶爾會來的時候，應該要做處理」。

對此，謝龍介17日在政論節目《新聞大白話》中表示，王定宇跟顏若芳租房子，說不知道她會來睡，「這不是惡質不然什麼叫惡質？」，「我租這間房子8千塊，租了之後就是我的空間，我不知道她會來睡，哇，慘了，代誌大條了，這樣顏小姐算兇手，你明知道你房子租給有婦之夫，然後你又來睡，你又擠進來睡，這個意思你們有聽懂嗎？這不是惡質不然是什麼，撇的一乾二淨」。

聽完謝龍介一番話，主持人直言，果然薑是老的辣，「我跟陳揮文都還算涉世未深，這句話真的很有殺傷力」，一旁的來賓資深媒體人陳揮文聽完也忍不住笑了出來。

謝龍介直言，「他不知道她會來睡，你房子租我怎麼會跑來睡？」，並指顏小姐代誌大條了，因為這等於去妨害王定宇的家庭，「然後你是故意陳述不實事實，因為你有鑰匙」。

謝龍介指出，我租房子，房東可以給來開門嗎？「要開門也是我跟他說什麼壞了，他連絡我問何時去修理，問可不可以進去換？我說可以才能進來，不然他進來會出事。

謝龍介批評，現在說租完之後不知道為什麼她會來睡，代誌大條了，並指王定宇很謹慎，但也是喬了好幾天才出來，喬的天衣無縫。

(中時新聞網)