美國高通公司透過旗下子公司高通技術公司宣布，兩家台灣新創公司宇心生醫（QT Medical）、樂邦安控（LUBN）獲邀進入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系的成員。

高通表示，宇心生醫和樂邦安控是第二屆「高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC）」的入圍隊伍，透過競賽得以與高通內部相關部門交流，進而獲邀進入高通網絡，成功跟國際企業接軌。

這是繼2020年高通邀請第一屆「高通台灣創新競賽」入圍團隊洞見未來科技（RelaJet）及聯騏技研（Nestech）兩家新創公司成為高通Qualcomm Advantage Network成員公司後，再邀兩家台灣新創公司進入高通企業網路，展現高通力挺台灣新創，運用全球資源支持台灣新創快速在國際推出他們的產品。

高通Qualcomm Advantage Network把高通技術和網絡成員公司聚集在一起，協作、創新和加速業務發展。成員均為經驗證且具相當技術水準的公司，提供、銷售和/或推薦採用高通解決方案的產品。

QT Medical和LUBN都是加入「高通智慧城市加速器計畫（Qualcomm Smart Cities Accelerator Program）」，該計畫專注於支持或促進智慧城市計劃，並作為私人和公共實體之間的聯繫介面，把鄉鎮市、政府實體與技術供應商聚集在一起，提供運用高通產品的先進物聯網解決方案。

高通技術公司業務發展資深總監暨智慧城市計畫負責人Sanjeet Pandit表示：「歡迎兩支台灣優秀新創團隊加入高通Qualcomm Advantage Network的智慧城市加速器計畫。通過該計劃，不同的硬體、軟體、雲端和系統整合公司可以增加商機、縮短商業化時程，有助於創造真正的智慧及互聯的城市。

QT Medical運用5G連網、人工智慧驅動之心臟監測儀技術挑戰，成功開發醫療級家用12導程心電圖系統，實現遠距心臟照護與篩檢，對遠距醫療極具開創性。LUBN則是將門禁管理透過4G連上雲端，連結相關房產服務，將為物業管理及房地產服務自動化提供整體解決方案，是智慧城市發展的重要一環。」

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示：「非常高興今年又有二家新創公司進入高通Qualcomm Advantage Network，象徵台灣新創團隊，在技術及產品研發上極具競爭力。透過QITC，高通不但可以實際的行動支持台灣新創團隊，更重要的是，為新創團隊提供一個在將產品推向國際市場之前強化產品競爭力的機會，全力扶植台灣新創生態系的成長與發展。」

宇心生醫創辦人暨執行長，同時也是UCLA小兒心臟科主任張瑞康醫師：「進入高通Qualcomm Advantage Network，是對QT Medical產品競爭力的最大肯定，也是QT Medical擴大與國際大廠接觸及開拓遠距醫療市場的最佳跳板。QT Medical專注於遠距醫療和居家照護的創新，為醫護人員和心臟病患者提供了革命性的解決方案，我們希望成為新世紀ECG技術的領導者，透過ECG和AI技術，守護全球所有人的心臟健康。」

樂邦安控聯合創辦人暨執行長鍾淵州：「LUBN能夠進入高通全球商用網路，代表LUBN透過AI、雲端、物聯網科技開發的產品，在加速物業管理自動化，有相當競爭力，讓我們對公司發展更有信心。LUBN看到門禁和房產服務應更有效結合的市場需求，提供門禁更完整的權限管理、連結相關房產服務，以因應日益增多的物業管理及房地產服務自動化需求，同時達到服務創新的目的。」

第三屆「高通台灣創新競賽」報名即將於3月21日截止，張瑞康執行長鼓勵台灣新創團隊踴躍報名，他表示，希望台灣新創團隊都能挑戰自己，報名參加QITC，用高通的技術與網絡，為公司進入國際市場做最好的準備。

高通自2019年推出「高通台灣創新競賽」以來，育成19支新創團隊，成果豐碩，備受各界肯定。第三屆「高通台灣創新競賽」將於3月21日截止報名，高通呼籲只要對於5G、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市及多媒體等領域開發創新產品有興趣的新創團隊，踴躍報名，不要錯過成為高通新創生態系成員的機會。

(工商 )