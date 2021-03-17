去年初以嘻哈雙人組「Fun Ones翻玩」發行過多首數位單曲的Zing，單飛推出新歌〈我我我我我愛妳〉，找來網紅金魚腦合唱並一同演出MV。新歌描述一位女友脾氣直率的男孩，每次被女友問問題，都會發現自己怎麼回答都會被罵，因此常常結巴地希望女友能降低音量、收起脾氣跟自己好好溝通。

Zing表示：「這次能跟金魚腦合作其實很開心，我高中就知道她是誰了，我們兩個是高中同校但不同班，她是美術班、我是體育班，她以前也是田徑隊，所以多少有聽過身邊的人提到，沒想到畢業後有一個這麼酷的合作，真的太有緣了，也非常感謝金魚腦的跨刀合作，拍MV那天我也從她身上學到很多寶貴的經驗。」

提起混合流行和 R&B 曲風的新歌，他直言：「這首歌的旋律非常洗腦，舞蹈動作也很簡單。」歡迎大家一起來挑戰舞蹈。他從拍宣傳照、封面到 MV，Zing一直聽到攝影師跟導演要他臉部放鬆的指令，讓他不禁苦笑：「花這麼多年鍛鍊全身的肌肉，沒想到最不擅長使用的是臉部肌肉啊。」

此外，田徑選手出身的Zing曾經是運動員，但一開口唱歌時清亮溫柔的高音，讓製作人深白色嚇了一大跳，隨口說出「這個人跑起步來像林義傑，唱起歌來像林俊傑耶！」

Zing推出首發單曲「我我我我我愛妳」。（白晝之樂提供）

Zing推出首發單曲「我我我我我愛妳」。（白晝之樂提供）

Zing推出首發單曲「我我我我我愛妳」。（白晝之樂提供）

(中時 )