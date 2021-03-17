好看的老師都是別人的！近日陸網瘋傳一張正妹老師上課照，只見一位留著可愛妹妹頭的長髮女老師，在台上認真講課，漂亮臉蛋越看越眼熟，竟然有幾分神似當紅韓國女團BLACKPINK的泰國成員Lisa，讓大批網友一看全暴動，直呼現在重考來的及嗎？

大陸正妹老師因為神似當紅女星Lisa在陸網爆紅，隨後也被該校學生曝光真實身分。原來這位老師在重慶移通學院教近代史，精緻美貌吸引大批學生旁聽，更有人分享老師上課盛況，「教室都坐滿了」、「去上課發現大家都在拿著手機拍照」。

正妹老師在台上認真教著近代史。(取自微博)

不過也有不少人直言正妹老師只有髮型像Lisa，紛紛吐槽「哪裡像，就髮量像吧」、「這是撞臉嗎？這其中是不是有什麼誤會」、「都好看，但是完全不像」、「只是側臉像而已」。

但不可否認的是這位老師的確因為美貌走紅陸網，據悉，她對此沒發表什麼感想，只說了句「沒想到會這麼紅」，同時還在朋友圈PO文懇求朋友不要曝光她的生活，態度相當低調。而重慶移通學院官方社群帳號亦呼籲：「希望大家旁聽的時候不要影響老師正常教學和同學上課，更不要干擾老師的生活呦。」

(中時新聞網)