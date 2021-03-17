男網友在臉書上分享自己的煩惱，並詢問網友有沒有什麼解決之道。(圖取自靠北女友)

一名男網友苦惱表示，最近陸續在看房，他更打算將母親接來和自己同住，不過，女友得知後卻丟下一句「你要接媽媽來一起住的話，就不要娶我了」，讓他相當困擾不知道該如何說服女友，直說女友和母親2人是他生命中最重要的人，而貼文發出後引起網友熱議。

男網友昨(16日)在臉書社團「靠北女友my girl」上發文，訴說著自己的煩惱。他表示，自己是單親家庭，母親從小辛苦拉拔他和哥哥長大，直到最近苦盡甘來，工作3、4年，存了點頭期款，想要買間房接媽媽來一起住，沒想到女友得知後則是極力反對，「結婚後你要接媽媽來一起住的話，就不要娶我了」。

這讓他相當苦惱，更指出這2人對他都非常重要，女友陪伴他度過碩班時期煎熬的日子，「她真的很愛我，也從來沒有嫌棄我家境很清寒，更在我熬夜的時候還會煮雞湯給我喝」，而母親則是從小一個人辛苦養育他和哥哥，「是低收入戶的那種」，現在長大有能力可以孝順母親，他當然想接母親過來照顧。

男網友也表示，母親現在和哥哥同住，不過他不好意思將壓力都放在哥哥身上，才會想接母親來和自己同住，不過女友卻丟下狠話，「媽媽跟女友2個人真的都對我很重要，有什麼辦法可以說服她？」

貼文發出後不少網友回應，「正常女生不會想跟婆婆住的」、「兩個都很重要的人住在一起後，你就是中間橋樑，先考慮婆媳問題來時你想先保誰吧！」、「距離是美感，你可以上靠北婆家看看！你的想法沒錯，女友的想法也沒有錯，說真的住在一起生活習慣的差異，來自不同家庭的差異，想法上面的差異，都不是一朝一夕可以改變的！」、「其實我覺得媽媽可以這邊住三個月，然後過去大哥那住三個月，真的喬不攏，也可以互相溝通協調，真的沒有必要一開始把話講死，因為養育之恩真的很重要」。

(中時新聞網)