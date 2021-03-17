內政部17日表示，為了提升國際能見度，將修正發布「外國民間機構團體在我國設置辦事處申請登記作業要點」，這是30多年來首次修法，將大幅簡化申請登記程序，以爭取更多國際及港澳非營利組織來台設置辦事處，擴大與建立我國民間外交軟實力，營造國際友善環境，創造與國際接軌之有利條件。但是大陸機構仍不得來台設置辦事處。

內政部也指出，本次修法主要是刪除許多管制規定，例如不准設置秘書處，以及辦事處以一個為限等，讓國際組織可更有彈性決定在我國設置辦事處的層級，而且不再限制辦事處數量。同時也刪除辦事處應向當地警察機關報備之規定，以符合自由結社及兩公約精神。

而為提升國際組織來台意願，這次也放寬辦事處設置條件，如針對尚未取得外僑居留證的外國籍負責人，給予6個月的寬限補正期，並明確化香港及澳門相關組織來台設立辦事處的依據。但為維護國家安全及利益，作業要點也明確規定大陸地區相關組織均不得來台設置辦事處，且其人民均不得擔任辦事處任何職務。

內政部重申，這次法規鬆綁，預期可有效吸引外國或港澳民間機構團體來我國設置據點，有利拓展我國際空間，增進我國實務外交效益。

(工商 )