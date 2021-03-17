康友董事長陳民郎17日召開記者會，指控康友的債權銀行安泰銀行賤賣康友子公司資產，且不讓康友幫子公司還款。銀行局官員17日對該案進行了解後指出，安泰銀在2019年就要求康友還款，但康友一直沒還，所以安泰銀行最後決定賣掉這筆債權，而這筆債權當初以子公司的股票當副擔保品、加強擔保，所以一併轉讓掉，並無賤賣。

銀行局指出，康友與安泰對於「繳息還款」意見不一，核屬事實認定問題，宜由「雙方持續溝通」或「透過司法途徑解決」。

官員指出，安泰銀行說2019年時就要康友還款，但一直沒還，後來康友的經營團隊又換人、內部股權有爭議，安泰銀行遲遲沒收到還款，為確保債權，就處份掉這筆債權，據了解，安泰銀行對康友授信共有三個授信戶，大約2,000多萬美元，目前處份掉二個子公司擔保品。

康友董事長陳民郎17日召開記者會，指控康友的債權銀行安泰銀行把康友新加坡公司100％債權1720萬美元（約4.9億元台幣），轉售給一家在網路上查不到名字的印尼公司，強烈質疑安泰銀行與康友前董座黃文烈團隊勾結、賤賣康友資產。

安泰銀行也發布三點聲明稿：一、康友KY自2020年8月爆發經營危機事件後，本行身為該公司及旗下孫公司之債權銀行，即積極與該公司協商並參與債權銀行團會議，銀行團曾多次要求該公司新經營團隊提出具體可行之償債計畫，惟迄今未獲其具體正面回應。

二、本行基於授信資產之配置及債權維護之考量，係以未折減債權方式出售康友KY孫公司之債權，並未有陳董事長指摘賤賣康友KY孫公司資產之情事。本案債權之出售對原來之借款人、保證人之履債並未有影響，亦即借、保人仍可續依與本行之授信條件對本案債權之受讓人清償欠款。

三、對於康友KY及陳董事長於記者會中對本行之臆測與不實指控，本保留法律追訴權。

(工商 )