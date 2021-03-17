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台中市一名18歲的張姓高中生無照駕駛賓士，撞死一名23歲的彭姓女子。據了解，事發過後肇事男子神隱9天未出面道歉，其母則擋在媒體面前護子，發出三張聲明稿直指「會負起全責」，但仍止不住輿論怒火。現又再糟指控張姓男子在自家醫美診所頂樓錄下影片，嘲諷在樓下守候的記者，語氣戲謔嗆說，「x你娘，可憐了」。

今（17日）張姓男子的個人Instagram再度流出，臉書專頁《不禮貌鄉民備份團》PO出39秒的影片，指控張姓男子躲在自家醫美診所的頂樓向下拍攝影片，以戲謔的口氣，不停譏諷在診所門口守候的媒體記者，大譙「X你娘，可憐了」。

據了解，此起事件發生於7日晚間，23歲彭姓女子騎乘機車行經忠明路與中清路口，在等待通行其間，遭張姓男子自後方駕駛賓士高速撞擊，彭女當場噴飛3公尺造成頸椎斷裂，在加護病房急救9日最終仍宣告不治。

彭女遭撞後，其男友與閨蜜先後於11日、13日在論壇《Dcard》寫下心路歷程，其男友心碎地指出當時全程目擊，抱著重傷的女友，使勁地呼喊女友名字都得不到回音；其閨蜜則指控肇事者從未現身道歉，神隱之外仍在個人Instagram上玩樂發動態。

肇事者的父母則緊急發出長達三頁的聲明稿，指稱並無不理睬對方家屬，一切均遵照法律流程處理，卻始終止不住輿論的怒火；16日張男在母親的重重保護下現身殯儀館配合檢方相驗，全程不發一語，僅有焦急的母親當代打回覆，「已經說對不起了！小孩子嚇到了！」

據《ETtoday新聞雲》報導，張姓男子家中所開設的醫美診所員工對影片作出回覆，表示影片中的聲音並不像張姓男子，語氣也不像，更直說他是很有禮貌的小孩。

(中時新聞網)