新聞網站「The Drive」報導，為更有效地於太平洋快速機動，掩護海空軍與中國大陸作戰，美國陸戰隊已決定在2022年前，解散駐防夏威夷所有仍使用傳統直升機的單位，以空中加油機取代。另有消息指出，陸戰隊還有意汰除才服役不到15年的AH-1Z「蝮蛇」攻擊直升機，顯示其航空兵力架構將出現大變動。

第3陸戰隊遠征軍（III MEF）發言人肯納德上尉（Colin Kennard）表示，目前駐防卡內奧赫灣陸戰隊航空站（MCAS Kaneohe Bay）、隸屬於第24陸戰隊航空大隊（MAG-24）的第367輕型攻擊直升機中隊（HMLA-367）和第463陸戰隊重型直升機中隊（HMH-463），將於2022財政年度前解編。第24陸戰隊航空大隊則將獲得1個KC-130J空中加油機中隊，與該大隊下屬的2個MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機中隊搭配使用。

肯納德上尉指出，在KC-130J支援下，MV-22B將能有效地發揮快速機動能力，使其更適合於廣闊的太平洋地區行動，並稱這類搭配已在跨夏威夷和澳洲的飛行任務中獲得多次驗證。

上述傳統直升機預計將分派至日本沖繩或美國本土的其他單位，不過《檀香山星廣報》（Honolulu Star-Advertiser）報導，有2架AH-1Z將提前退役封存。由於該型機才服役不到15年，若這代表美陸戰隊打算退役整個AH-1Z機隊，其整體航空兵力架構將面臨「大地震」。

這些舉動都是陸戰隊「2030年兵力設計」（Force Design 2030）計畫的一部分，該計畫以解編陸戰隊所有主力戰車單位聞名。陸戰隊指出，「2030年兵力設計」將空出約120億美元（約新台幣3400億元）的資金，用於無人機、陸基反艦飛彈和陸攻飛彈等項目，讓陸戰隊能在太平洋島嶼上快速機動，並以遠程打擊武器掩護在該區域活動的美國海軍艦隊。

(中時新聞網)