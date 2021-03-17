《財訊》17日舉行2021財富管理大調查頒獎典禮，台新銀行財富管理以專業、認真的精神及貼心、創新的服務再獲肯定，不僅四度蟬聯「最佳財富管理獎」最大獎，並勇奪「最佳財富增值獎」及「最佳金融服務創新獎」兩項大獎殊榮，該行由財富管理團隊代表出席頒獎典禮，共享獲獎榮耀。

台新銀行表示，該行以「創新」的DNA深植於企業文化中，全心全意體貼客戶、持續以客戶角度出發，提供最即時貼心的服務，並積極在數位金融、大數據以及跨通路整合等創新領域完整布局。該行用心與創新的服務，讓客戶理財需求不受新冠疫情影響，同時獲得線上和線下最專業、完整的服務，一舉奪下財富管理大調查三項大獎肯定的重要關鍵。

台新銀行指出，該行一路以來客戶至上的理念，特別希望能與所有客戶共同分享獲獎喜悅與榮耀，適逢開業29周年慶，該行也在頒獎典禮現場預告，將會在鳳梨盛產季節，4月7日起在全台101家分行，分享屏東生產的金鑽鳳梨給客戶，除了與客戶同慶獲獎榮耀外，更以具體行動支持台灣、守護台灣，力助最「認真」的台灣農民。

台新銀行強調，該行財富管理團隊，透過自動化分析，充分了解客戶需求，以開放式與創新的產品平台，因應市場變化，快速調整投資商品組合，提供客製化理財規劃，滿足多元資產配置需求，為客戶守護財富，並打造完整、便捷的生活金融生態圈，以成為最懂客戶生活的財富管理專家為目標。財富管理表現屢獲海內外各項大獎肯定，感謝客戶認同及眾多專業機構評審的肯定，專業、認真的財富管理團隊將持續努力，致力成為民眾的智慧好夥伴。

(工商 )