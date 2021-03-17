台南市烏山頭水庫南洋櫻已盛開。（劉秀芬攝）

受疫情影響，無法出國的民眾家日紛紛外出踏青，烏山頭水庫南洋櫻近日已盛開，上周末吸引上千人入園賞花，園區工作人員表示，今年雨水少，天氣熱，南洋櫻花期短，不到兩周就全開，不僅親水公園、大壩下10多棵老南洋櫻已經進入盛開期，櫻花公園去年才種下的40多棵南洋櫻也花開茂密。

「好美、好壯觀。」一名來自高雄的遊客說，澄清湖畔也有南洋櫻，但不像烏山頭水庫有一整排又高又大的南洋櫻，數大就是美，非常好看。一群來自嘉義的遊客每年都來看南洋櫻，雖然風景區要購票入園，但她們說很值得，尤其一地粉紅色花瓣地毯，非常浪漫。

台南市烏山頭水庫南洋櫻已盛開。（劉秀芬攝）

台南市烏山頭水庫南洋櫻已盛開。（劉秀芬攝）

水庫工作人員表示，今年因為缺雨乾旱，大壩下香榭大道南洋櫻3月8日時才開4成左右，上周末已開8成，吸引1500多人入園參觀，平日也有500多人，雖受疫情影響，不像以前熱門到入園車輛大排長龍，但因天氣好，還是吸引不少遊客前往拍照打卡。

烏山頭水庫位於大壩下方道路的一排高大南洋櫻花，是水庫完工當時自日本引進，據說有幾棵還是八田與一技師親手栽植，風景區將之取名為「香榭大道」。此外，入口的親水公園旁、八田技師紀念室旁、八田與一紀念碑前方櫻花公園、八田與一紀念園區內，都有大批南洋櫻正在綻放。

台南市烏山頭水庫八田與一紀念園區的南洋櫻已盛開。（劉秀芬攝）

台南市烏山頭水庫親水公園旁南洋櫻已盛開。（劉秀芬攝）

烏山頭水庫風景區管理處主任趙貴良說，園區原本栽植許多河津櫻、八重櫻、山櫻花，河津櫻、八重櫻因水土不服，不是夭折就是不開花，因此去年園區補種了40多株平地開花品種山櫻花、40多株南洋櫻，其中南洋櫻是園區自行育苗，去年才種下，今年已經有近兩公尺高，而且花開得非常茂密。

因應目前水情旱況嚴重，烏山頭水庫原訂4月開放的親水公園將延後開放，目前實施的100元冬季優惠票價，將順延至親水公園開放，要賞花的民眾可以把握機會出遊。

(中時 )