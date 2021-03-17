新聞主播受專業訓練，遇到緊急事件時也必須臨機應變，否則一出糗全新聞部門都會成為笑柄。一名日本正妹女主播，在上月底新聞播報時，嘻笑談著輕鬆話題，未料下一秒地震發生後，立刻切換模式，專業度讓網友讚翻。

這名正妹女主播名叫檜山沙耶，是日本氣象新聞台《Weather News》當家女主播，如同名稱，是以天氣為主的媒體，但同時也很能閒話家常，舉凡感冒、花粉與即時生活資訊、休閒都能聊，會與觀眾互動，屬於較為放鬆、親民的新聞台。

下一秒福島發生地震，檜山沙耶立刻切換模式，收起笑容嚴肅播報新聞。(圖／影片截圖)

事發在上月底(2月26日)，當時檜山沙耶正輕鬆聊著將棋話題，邊播新聞邊開心大笑，然後下一秒福島縣外海發生規模4.6地震，整個東日本有感，消息進棚內後，檜山沙耶話還沒說完，立刻收起笑容，切換為嚴肅模式，報出地震資訊。

這次「秒切換模式」讓網友大為敬佩，不僅在日本國內爆紅，就連歐美許多網友也紛紛湧入影片朝聖，影片上傳僅20天，觀看次數就已達1200多萬、超過15000則留言：「太專業了」、「真的是一秒變臉耶」、「馬上進入工作模式」、「這切換太強了」、「太可怕，這就是專業人士嗎」、「一秒就切換模式，還以為是機器人呢」、「真正的專業新聞人」、「又美又專業」。

影音取自YouTube/WNFans，若被刪除請見諒

(中時新聞網)