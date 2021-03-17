麗彤生醫（6539）去年營運大放異彩！在本業與業外獲利同步成長貢獻下，歸屬母公司稅後淨利成長81％至3.01億元，創下歷年新高；EPS5.05元，董事會通過通過擬配發每股現金股利4元，配發率達8成，以17日收盤價68.2元計算，現金殖利率約5.87％。

董事長張麗綺表示，麗彤專注發展美麗與大健康事業，今年將保持每季推出1～2款保健/保養品，滿足消費者的需求；由於該公司的優勢在於醫美管理平台與DV官網的會員穩固基礎，因此，今年將再增加1～2家醫美診所策略聯盟，維持DV醫美管理平台的市場領先地位。

海外市場方面，麗彤將持續拓展馬來西亞、新加坡、越南等國家，產品競爭力及行銷能力，逐步拉高海外市場的營運比重。

另外，麗彤已於2020年喪失對轉投資公司向榮生技控制，依國際會計準則認列業外收益約1.09億元，目前麗彤仍持有向榮11,000張持股均尚未出售，受惠向榮已於2020年底於興櫃市場交易，麗彤帳上仍有潛在獲利。

展望2021年，麗彤表示，在新產品、通路優勢及海外市場三大動能的帶動下，本業獲利將再向上推進，加上業外的潛在投資利益，全年營運展望穩健成長。

(工商 )