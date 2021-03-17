準上市新兵AES-KY（6781）公布去年度財報，2020年全年獲利9.03億元，每股稅後純益14.17元，飆歷史新高紀錄，其中第四季大賺6.68元，抵三季獲利，AES-KY將於3月22日上市，由於電池模組廠多家繳出強勁財報，AES-KY登板可望助漲族群氣勢。

AES-KY董事會通過配息5.3元，換算之下，盈餘發放比率約37.4％，公司將於6月11日召開股東常會。

AES-KY將於3月22日上市，上市前資本額為6.3億元，根據AES-KY公布的財報，2020年營收63.06億元，歸屬母公司淨利達9.03億元，以加權平均股本計算，每股稅後純益14.17元，創下歷史新高紀錄，若單看去年第四季營運，單季獲利4.21億元，幾乎等於去年前三季獲利總和，單季每股盈餘大賺6.68元，一季獲利近7元，替2021年的業績留下不小想像空間。

(工商 )