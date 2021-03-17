民進黨中常會今天通過辦理「台灣政進步．向您報進度」施政說明會計畫，預計從4月中旬到7月中旬，舉辦305場下鄉說明會，走入基層向民眾報告政績。「從政公職首發場」預計於4月11日舉辦。

民進黨發言人謝佩芬在中常會後指出，民進黨規劃施政說明會，是因為總統蔡英文領導的執政團隊將滿5年，黨中央擬藉由「從政公職首發場」、「社團菁英領袖場」及「全國地方基層幹部場」，下鄉走入基層向民眾報告，總統蔡英文與民進黨執政團隊，目前推動的各項施政的績效與進度。

施政說明會以口語、平面文宣、影片的方式說明重要的施政議題，讓基層民眾及社團菁英幹部充分瞭解政府現在各項施政的進度，也藉此釐清因網路錯假訊息或坊間耳語，而對民進黨施政產生誤解。

「從政公職首發場」預計於4月11日舉辦，邀請的對象以黨籍縣市長、立法委員、縣市議員、鄉鎮長為主；「社團菁英領袖場」的說明對象，則是以專業公會、商業公會、四大社團、工業區、同鄉會等相關社團核心幹部；「全國地方基層幹部場」辦理的時間，預計從4月中旬到7月中旬，以黨籍立法委員與縣市議員選區執行規劃，估計共305場。

(工商 )