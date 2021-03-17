日本防衛大臣岸信夫今天和美國國防部長奧斯汀進行雙邊會談。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）搭乘專機抵達日本，布林肯和奧斯汀預定與日本外相茂木敏充和岸信夫舉行「日美安全保障協議委員會」（2加2會談）。

岸信夫會後受訪時說，他在會中表達，中國的海警法與國際法相衝突，造成東海與南海區域緊張，日本無法接受，奧斯汀也同樣對海警法表達深刻的疑慮。岸信夫還指出，對於台灣海峽和平與安定的重要性，雙方也有所共識。

外交部發言人歐江安表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken)及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin III) 於3月16日與日本外相茂木敏充及防衛大臣岸信夫舉行「美日安全諮商（2+2）會議」，並於會後發布聯合聲明強調「維持台灣海峽和平穩定的重要性」及「反對中國企圖片面改變東海與南海現狀」等友我立場，外交部高度歡迎並由衷感謝美國、日本政府公開表達對台海和平穩定的重視。

歐江安重申，我國政府將在既有良好基礎上持續與美國、日本及理念相近國家緊密合作，堅定捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

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