2020年的新冠病毒疫情打亂了許多企業的經營步調，也顛覆了許多既有的經營思維與商業模式。面對這突如其來的黑天鵝，以及愈來愈複雜的經營環境，持續學習是組織維持競爭優勢、超越環境與競爭藩籬的最佳途徑。全台唯一進入英國《金融時報》全球百大EMBA排名的中山大學管理學院於近期正式推出一個全新的後EMBA「西灣生生塾」學程，期望為全台企業家建構一個持續學習與共享的平台，幫助企業在亂中取勝、臻於永續發展。

中山大學管理學院院長黃三益表示，作為全球EMBA的領頭羊，把成立後EMBA學程當作一種使命與責任，特意與他校做出區隔、有系統地規劃了以實戰為主軸的內容，所有講師都是廣被社會各界敬重的名師與明師，學校教授則以導師身分於課後持續陪伴學員成長。我們也用平台思維來建構學程，邀請遠見·天下文化事業群旗下的《哈佛商業評論》全球繁體中文版與高雄市產業發展協會擔任策略夥伴，一起把餅做大。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版執行長楊瑪利表示，這次是《哈佛商業評論》與台灣高校第一次進行後EMBA學程合作。由哈佛大學商學院創辦的《哈佛商業評論》與中山都致力於傳播最新的管理知識、提升台灣的高階管理教育，藉由這個合作方案將可以落實哈佛協助企業家「與世界一流管理接軌」的使命。

高雄市產業發展協會理事長謝育仁表示，「西灣生生塾」堅強的講師陣容及課程規劃，與產發會近幾年致力發展為學習型組織並把北部資源導引到高雄的努力是一致的，也呼應了前中山大學教授黃俊英創辦產發會的初衷。

「西灣生生塾」主要規劃人、中山大學EMBA執行長林豪傑說，我們以日本「盛和塾」及「松下政經塾」為標竿，用「心」成立了「西灣生生塾」，強調心法與方法、思維與實作、智慧與知識、格局與布局的融合。歡迎全台各校的EMBA校友或各地的傑出企業家，報名成為我們的塾友，在全台灣最漂亮、依山面海的中山EMBA中心一起學習。

「西灣生生塾」不是學位學程、不需要寫論文，每個月利用一個周末(六、日)上課，十分適合全台各地事業繁忙的企業家參與。第一期只招收50名，報名期間為3月8日至3月31日。

(工商 )