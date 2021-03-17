疫情重創觀光產業，也重擊全台中小企業，截至2020年12月無薪假人數已破萬人，149萬家中小企業是台灣經濟命脈，遠銀Bankee社群銀行始終支持並照顧中小企業，提供企業夥伴兩大生態圈，全台首創HR FinTech生態圈及全臺募資金額最多的企業募資借貸平台，橋接兩大生態圈，協助企業推動數位轉型，與人資平台、企業募資借貸平台共同協作、跨域融合，創造中小企業、金融及新創團隊綜效三贏新里程碑。

遠銀表示，為幫助中小企業更清楚這兩大生態圈的運用，特別於北、中、南開設「數位轉型，人財兩得利」巡迴課程。3月19日在台北FinTechSpace金融科技創新園區、4月23日於台中福爾摩沙雲創基地、5月21日是高雄智慧科技創新園區舉行，歡迎各行業企業主偕同人事主管及財務主管一同出席，一同邁進數位轉型浪潮，啟動轉型決勝力。

遠銀指出，這次全台首創HR Fintech生態圈，由遠銀Bankee社群銀行與MAYO鼎恒數位科技共同合作推出，讓企業用Bankee薪轉帳戶直接扣款，銀行帳戶串連平台帳戶（A2A）的模式，快速處理金流，輕鬆解決企業與員工的金流痛點。

遠銀說明，Bankee社群銀行與新創科技公司BZNK必可，推出全台最多企業募資借貸平台，對需要資金的中小企業來說，透過P2B（個人對企業）的方式，在平台轉讓企業「應收帳款」，幫助需要短期資金的中小企業快速順利週轉。

(工商 )