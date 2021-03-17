大學繁星今日放榜，新北市共2332名學生透過繁星錄取；其中雙溪高中謝泯諺成長於隔代教養的單親家庭，大多時間和爺爺共同生活，這次考出5科58級分佳績，錄取台大護理系，成為雙溪高中25年來校史第1人，謝泯諺說，「期許自己在未來也能成為一名優秀的護理師，去幫助更多需要幫助的人。」

新北市教育局表示，今年大學繁星推薦招生由68所學校、1779校系聯合辦理，共1萬6111個招生名額，新北市共2332名學生錄取，公立1649人、私立683人，錄取率61.82％高於全國平均；其中林口高中共116人錄取，為全國錄取人數最多學校，表現亮眼。

雙溪高中謝泯諺錄取台大護理系，成為該校25年來校史第1人；謝泯諺生長於隔代教養的單親家庭，父親平時在外地工作，大多時間和爺爺共同生活。也因此泯諺從小就立定志向，認真向學。國中會考獲得5A佳績的他，選擇留在雙溪，今年學測考出5科58級分佳績，透過繁星推薦，錄取台灣大學護理學系。

「想成為一名優秀護理師！」謝泯諺表示，從小就很常在醫院中看到護理師們照顧自己的家人，看他們辛勤、親切的照顧病患，令他十分景仰，因此最後繁星選擇護理系，期許自己在未來也能成為一名優秀的護理師，去幫助更多需要幫助的人。

錄取國立政治大學的黃雨柔為平溪國中畢業，透過完全免試進入雙溪高中，在高2爭取機會赴美交換學生，精進自我拓展國際視野。黃雨柔表示，在美國1個月讓她體會到國外高強度的競爭力，更讓她了解到必須努力不懈才能達到自己的理想目標，因此回國後更加鞭策自己，終於在高三有了美好結果。

黃雨柔說，在美國體驗到多元族群文化融合的生命力，讓她反思台灣對原住民、新住民等族群的政策可以更好，因此選擇政大民族學系，想要學習少數族群的文化及歷史，希望能為台灣社會貢獻心力。

(中時 )