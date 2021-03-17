緬甸軍政府在2月初發動政變，顯然愈來愈不得人心。緬甸最強大的佛教協會表態指責軍政府對抗議者的血腥陣壓，並呼籲軍方立即放棄暴力。

路透社報導，緬甸是個佛教國家，因此佛教團體的影響力是巨大的，佛教協會也是由政府任命的組織，但是他們相當直接地譴責軍方對親民主人士的的血腥鎮壓，也就是表態與軍政府畫清界線。

緬甸僧侶在歷史上時而扮演重要的變革者角色，比如在2007年反對軍事統治的「番紅花革命」(Saffron Revolution)就做為抗爭的先鋒，儘管後來受到鎮壓，但仍然推動緬甸的民主改革。

政治犯援助者協會說，軍政府的安全部隊試圖以暴力鎮壓一波波的遊行，已造成180多名抗議者遭到殺害。

儘管首都仰光的抗爭事件特別嚴重，但是抗議軍政府的示威是全國性的，其他城市也都分別爆發了小規模的示威遊行。星期三，有數百人聚集在東部的德莫索(Demoso )，伊洛瓦底江三角洲的勃生(Pathein)和南部的達威(Dawei )，也都有民眾帶著示威板。北方第2大城曼德勒(也叫瓦城)與蒙尼瓦(蒙育瓦)，也有抗議活動。

軍政府把緬甸的網路線完全關閉了，抗議者很難用網路交流和串連，但即使如此，抗爭者改用送信來聯絡。

婦女抗議組織成員Chit Chit Win說，在這樣的局面，我們改用游擊抗議法，如果安全部隊到來，我們會提前通知人們散離，僅量避免正面對抗以減低犠牲。

仰光的部分地區已經戒嚴，成千上萬的居民逃離了工業區Hlaingthaya，當地的陸資工廠失火，原因還不清楚

該地區的勞工組織對媒體說：「這裡簡直就像戰場，到處都聽到槍聲。」

中國大陸官方媒體警告說，如果陸資工廠又遭到破壞，北京可能會採取保護僑民與財產的的行動。

許多人認為北京支持軍政府，因為他們的態度與西方國家不同，一來沒有譴責政變，並且與俄羅斯一起在聯合國安理會上，對是否譴責軍政府，投下否決票。

(中時新聞網)