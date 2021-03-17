美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天於韓美國防部長會談中表示，為因應印太地區當前面臨威脅，透過改善韓日關係，以促進韓美日合作至關重要。

奧斯汀今天下午率團出席於南韓國防部召開的韓美國防部長會談，致詞時表示，面對北韓及中國前所未有的威脅，韓美同盟的重要性不只對於東北亞，也是印太地區的核心。

根據南韓國防部新聞稿，雙方在這次會談中再次確認促進朝鮮半島完全非核化及永久和平的共識；同時再次確認戰時作戰權移轉規劃，討論韓美日安保合作等議題。

韓聯社報導，南韓國防部相關人士表示，奧斯汀對於8至18日進行的韓美聯合軍事演習表達肯定，但未提及北韓領導人金正恩胞妹金與正17日對韓美聯合軍演的批評言論。

相關人士也透露，奧斯汀提及韓美日合作議題時表示，東北亞、朝鮮半島周邊及印太地區正面臨共同威脅，強調透過改善韓日關係以促進韓美日合作的重要性。

媒體分析，這次發言不僅是針對北韓的軍事防禦，也帶有要求南韓共同牽制中國的意涵。

此外，相關人士認為，美方這次雖表示希望韓日關係改善，但未特別強調，也沒有提及具體做法，「對於韓日軍事交流及合作上的難處應有充分認知」。

這次韓美國防部長會談是美國現任總統拜登上任以來首次。受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，奧斯汀並未安排參訪兩韓非武裝地帶（DMZ）及駐韓美軍部隊，明早將出席韓美外交、國防2+2會談並拜會南韓總統文在寅，稍晚規劃至南韓國立顯忠院參拜，於19 日上午出境。

(中央社)