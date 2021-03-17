繁星放榜，桃園市武陵高中再度大放異彩，有7人醫學科系上榜，包含1人是台大醫學系，將進軍第二階段篩選，另還有3人上台大，桃園高中也有3人通過醫學系篩選，台大其他科系有有6人，陽明高中也有38位上國立大學。

武陵高中繁星亮眼，有18人順利靠繁星上榜、錄取率56％，共有7人通過醫學系、牙醫系第一階段篩選，其中台大醫學系1人、 陽明醫學系2人、成大醫學系1人、長庚大學醫學系1人、馬偕醫學1人、台北 醫學大學牙醫1人，力拼通過二階段面試。另有3人分別錄取台大中國文學系、藥學系及經濟學系。

桃高也有4人通過中山、長庚、慈濟等校醫學系、以及北醫藥學系第一階段篩選，另6人錄取台大，分別是機械工程系2人、公共衛生系1人、外文系1人、 戲劇系1人、森林環境暨資源學系。

陽明高中1人錄取台大大地質科學系，301班陳宇孝，雖2A3B畢業於光明國中，三年努力不懈，多益分數高達915分，皇天不負苦心人，終以校排1％好成績，透過繁星推薦考上台灣大學地質科學系，和當年考上台大法律系的爺爺共同成為椰林校友，光耀門楣。

陽明陳志鑫，2A3B畢業於大成國中，三年始終名列前茅，沒有補習，每日維持讀書三到四小時的好習慣，順利考上國立陽明交通大學。319班林沂儒，2A3B畢業於青溪國中，高二時考取語文專長班，加強國英，學測國文英文皆有14級分的好成績，讓他一雪前恥。319班賴亭瑋，2A3B畢業於南崁國中，對法政學群興趣濃厚，拿手公民科，也熱愛法律電視劇，順利錄取政大法律系。

陽明高中指出，教師群認真付出，夜間提供晚自習並解題，行政端積極爭取校外資源講座，協助學生打造優質就學環境，許多學生從2A邁向頂尖大學就是最佳證明，今年繁星共錄取73人，國立大學總計38位。美術班有3人錄取台藝大及北藝大頂尖學校，藝冠群雄。數理及語文專長班共19位錄取，國立及醫學大學計15位。

(中時 )