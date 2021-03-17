艷陽高照的好天氣只到這周六，氣象專家彭啟明表示，這周六晚上至深夜，可能會有一波鋒面冷空氣報到，讓本周日、下周一明顯降溫，也是好天氣後最冷的時刻。氣象局也指出周日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，下周一、二(22日、23日)受到東北季風影響，北部及東北部白天高溫不到20度，低溫也會比前幾日更低一些。

氣象局指出，今各地天氣大多穩定，僅東半部有零星降雨，由於台灣海峽低雲偏多並移入陸地，讓中部以北沿海地區高溫只有21至24度，北部、東半部雲量增多，北部高溫26度，中南部高溫30度。

而明日東邊水氣稍增，東半部及北部山區有局部短暫雨，花蓮、台東地區有局部較大雨勢發生的；而西半部地區大多還是維持晴到多雲的天氣。在溫度方面，北部、東半部高溫25至28度，中南部仍有30度以上的高溫，不過需注意日夜溫差大。

氣象局表示，本周日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼，也有局部短暫陣雨出現的機率，其他地區則為多雲到晴；下周一到二(22日、23日)北部及東北部天氣較涼，白天高溫不到20度，低溫也比前幾日低，其他地區氣溫也會下降，此外，下周一除迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲；等到下周二水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

(中時新聞網)