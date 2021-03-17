看好2020疫情年全台運動人口達82.2％，無論瑜伽、健身俱樂部，還是家用健身器材業等均卯足勁展店、展櫃位，線上運動課程更同步建構；新加坡瑜伽健身連鎖TRUE YOGA繼募集全台運動英雄之後，再度攜手代言人進行全台巡迴體驗課程，同時於台南、高雄評估開店據點。

TRUE YOGA執行董事史奎謙17日指出，2020年疫情嚴峻的3、4月到館人次減8％，疫情趨緩後6月會員數較前年同期提升11％，其中透過體驗加入TRUE的人數更成長37％，此次透過新年度代言人林韋君、杜威全台體驗課程，可望再帶動新一波運動英雄加入。

新加坡瑜伽健身集團TRUE YOGA FITNESS全真瑜伽健身，深耕台灣市場十餘年，「真英雄」系列活動從2019年代言人運動員鄭兆村、文姿云帶動展現品牌積極推動真英雄的精神。今年第二系列攜手來自不同領域的林韋君、杜威分別擔任瑜伽、飛輪教師，啟動全台巡迴課程，就是期待在安全、有溫度的課程體驗中獲得身心靈的進步。

根據國民體育署本月公布去年運動現況調查成果，台灣參與運動人口比率為82.8％，顯見台灣運動風潮盛行，但卻也發現運動可能成為壓力來源，其中竟有超過65％的女性患有「健身房焦慮症」，史奎謙分享，運動的成就源於自我定義，享受運動，TRUE的使命，就是創造這樣一個兼具舒適且愉悅的環境，從瑜伽、有氧、飛輪、健身到多樣化且難易有別的全方位運動型態課程，在高度競爭的健身市場仍具優勢。

史奎謙指出，前年在忠孝東路開出首家瑜伽師資班，但因為去年新冠肺炎疫情影響，國際級老師無法來台，但還是會在疫情趨緩之後持續引進，他強調，後疫情時代瑜伽健身運動市場仍相當看好，主要是包括World gym、健身工廠（柏文健康事業）等均持續展店，健身器材業均擴大展店規模，喬山更推出與線上運動課程的家用AI魔鏡器材等推升去年業績大幅成長，相信線上培養更多對運動有興趣的人，並進而回到實體健身房進行客製或團體課程，所以目前在台14家店的TRUE YOGA仍持續評估展店，尤其是台南、高雄，就是對台灣景氣有信心。

(工商 )