國立新化高中學生參加110學年度大學繁星推薦，共104人錄取，再度蟬聯台南市第一，其中46人上國立大學，連同日前放榜的特殊選才錄取名單，共有112人錄取，其中國立大學共有52人，成績優異再創高峰。

新化高中畢業生連續7年有學生考上台清交成政等頂尖名校，今年成績相當亮眼，共有20人錄取頂尖大學，包含台大1人，清大2人，交大1人，成大4人，政大2人，中央4人，中興2人，中正2人，台師大1人，台北大學1人等。

其中錄取台大政治學系國際關係組的陳漁，原大灣高中國中部畢業，當時國中會考成績為5A，對政治、法律有興趣，如願考取台大第一志願。

國中時期就讀港明高中國中部的吳愷澄，錄取清華大學材料科學工程學系；錄取交通大學資訊管理與財務金融學系財務金融組的鄭宇岑，當時國中會考成績亦為5A，選擇就近入學就讀新化高中。

錄取成功大學電機工程學系的王子豪與錄取政治大學外交學系的王文彣皆為新市國中畢業，也都因為對新化高中有信心而選擇就近就讀，兩人高中三年皆維持在校成績皆為前1％。

新化國中畢業，當年國中會考成績為3A2B，然而在今年學測數學高難度的題目中，拿下15級滿級分的陳怡臻，錄取政治大學應用數學系。此外延續例年的優異傳統，畢業於永仁高中國中部的林劉鎮磊，國中會考成績5B，選擇就讀新化高中考上成功大學統計學系。

校長許宏明表示，今年學測數學科難度大幅提升及本屆高三為舊課綱的末代考生之故，再加上新冠肺炎疫情持續影響，使得原本打算出國求學的學生人數大幅減少，眾多因素的干擾，導致今年選填志願的變數增加。

許宏明說，學校舉辦多場學生選填志願之輔導講座，透過各科老師組成的選填志願輔導團隊利用平日及228連假為學生進行一對一輔導，才能有優異的成績，也期勉所有學生上大學後能持續保持學習之心，未來貢獻所學，服務社會。

家長會長吳孟錦說，感謝新化高中全體教師對學生的教導，才能有不斷創高峰的佳績。

(中時 )