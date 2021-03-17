美國國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文，18日將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及大陸外交部長王毅在阿拉斯加會談。這是美國總統拜登任內的首次美中高層會晤，全球都相當關注中美是否會藉機「破冰」。不過，專家預測，中美僅將交流彼此最關切的議題，兩國關係不太可能出現重大突破。

美方資深官員16日透露，本次會談目的並非重啟特定對話機制，也不是一系列對話的開端，只是「坐下來，相互了解」，因此會後不會發表聯合聲明。

針對會議內容，楊潔篪先前強調，兩國可在疫情、經濟、氣候議題上合作，台灣、香港、西藏、新疆等則是「碰不得的紅線」；美方資深官員則證實，預計提出新疆、香港、台灣、澳洲禁運措施等「禁忌」議題。分析人士認為，兩國在「紅線」議題上必定都是立場堅定、幾無妥協空間，最樂觀的期待就是兩國就氣候變遷、緬甸局勢等「技術性問題」達成共識。

此外，「八九學運」領袖王丹等海外民運人士也趕在中美會晤前，向美國國家安全會議和國務院提交5、60人的中國政治犯名單，呼籲美方在會談時要求中方釋放他們。王丹還呼籲，美方應高度重視香港和新疆問題，擴大對責任官員的制裁，也盼望華府以「戰略清晰」取代「戰略模糊」，向中方明確表達保衛台灣的決心。

(中時 )