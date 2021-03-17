台北捷運今上午9時30分發生列車撞牆意外！一輛在文湖線內湖機廠進行維修測試的列車，不明原因移動時撞上牆面，造成列車車頭部分設備受損，檔風玻璃破裂。北捷表示，這起意外無人受傷，仍在調查列車異常原因，不會影響機廠維修調度及正線營運。

北捷表示，發生測試撞牆的列車，3月9日進入內湖機廠維修區進行維修作業，今天進行測試，過程中列車發生慢速移動，碰觸牆面後停止，造成車頭、擋風玻璃、雨刷、部分玻璃纖維車殼、部分車下設備受損，至於異常發生原因，正由維修人員詳細調查中。

(中時新聞網)