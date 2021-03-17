台北捷運今上午9時30分發生列車撞牆意外！一輛在文湖線內湖機廠進行維修測試的列車，不明原因移動時撞上牆面，造成列車車頭部分設備受損，檔風玻璃破裂。北捷表示，這起意外無人受傷，仍在調查列車異常原因，不會影響機廠維修調度及正線營運。
北捷表示，發生測試撞牆的列車，3月9日進入內湖機廠維修區進行維修作業，今天進行測試，過程中列車發生慢速移動，碰觸牆面後停止，造成車頭、擋風玻璃、雨刷、部分玻璃纖維車殼、部分車下設備受損，至於異常發生原因，正由維修人員詳細調查中。
(中時新聞網)
台北捷運今上午9時30分發生列車撞牆意外！一輛在文湖線內湖機廠進行維修測試的列車，不明原因移動時撞上牆面，造成列車車頭部分設備受損，檔風玻璃破裂。北捷表示，這起意外無人受傷，仍在調查列車異常原因，不會影響機廠維修調度及正線營運。
北捷表示，發生測試撞牆的列車，3月9日進入內湖機廠維修區進行維修作業，今天進行測試，過程中列車發生慢速移動，碰觸牆面後停止，造成車頭、擋風玻璃、雨刷、部分玻璃纖維車殼、部分車下設備受損，至於異常發生原因，正由維修人員詳細調查中。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。