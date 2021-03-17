家樂福去年宣布併購頂好超市後，首家改裝完成的門市今年2月初才剛開幕，據家樂福17日公布最新統計，迄今已快速開出26家店，也推升「家樂福超市」總數來到92家分店。據悉，改裝後的頂好店業績表現不錯，相較改裝前，平均約有一成左右的增長，接下來還將持續以每周8家店的速度進行，預計在今年中元節前全數改裝完畢！

家樂福並指出，3月18日第三波頂好超市改裝作業前進基隆，分別是「基隆樂利二店」（基隆市安樂區樂利二街62巷225號）、「基隆深溪店」（基隆市信義區深溪路63號），而這也是家樂福來台32年來首度在基隆地區開設分店，未來基隆地區外送服務平台也將開啟家樂福超市，讓民眾線上線下購物更便利。

除了基隆兩家店以外，家樂福表示，第三波8間改裝重開幕的門市還有「台北北安店」、「台北大里店」、「北投致遠一店」、「內湖康樂店」、「汐止樟樹一店」跟「七堵崇信店」。為歡慶開幕，家樂福說，3/18（四）開幕當天不限消費金額，就贈家樂福捲線器（限量100個）；當日單筆消費滿300元以上，贈人道盤古蛋（6入一盒）；3/19（五）周末限定優惠當日單筆消費滿300元以上，還贈家樂福紫菜蘇打餅乾（140克1包）。

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