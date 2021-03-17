民進黨立委王定宇爆與民進黨發言人顏若芳同居風波延燒，而王定宇16日也在政論節目中道歉，不過日前有民進黨人士透露，針對王定宇事件打電話來黨部抗議的人，比抗議高嘉瑜的人還少。對於自己被王定宇同居風波波及，高嘉瑜抱怨，這整件事情對女性都很不公平，不論是對她自己還是顏若芳而言。

高嘉瑜16日在政論節目《平論無雙》中表示，這件事情當中很多人同情顏若芳，畢竟在台北市一個女性要把房子租給房客，這麼便宜，還含早餐，讓很多年輕人在居住正義議題上產生共鳴，並質疑民進黨在居住正義上是不是要加把勁？

高嘉瑜還忍不住直言，在這個過程中，她是躺著也中槍，因為王定宇的新聞出來之後，也有媒體報導，到民進黨黨部抗議我她人比抗議王定宇還多，「顯見得在這個事件裡面，我不知道，為什麼…」，說到這邊高嘉瑜忍不住笑了出來。她並指出，這件事情對王定宇影響可能沒那麼大，但可能因為先前的租房事件，大家對她比較有意見。

高嘉瑜認為，整個事件到現在，就是信者恆信，不信者恆不信，當事人能不能釐清爭議，他們自己最清楚，至於私領域和公領域能不能混為一談，大家會去檢視政治人物是不是雙重標準，「人家江湖飄哪有不挨刀？所以今天會有很多人拿以前王定宇評論別人的新聞來做對比」。

高嘉瑜直言，這件事情對女性非常不公平，不管是對我或是對顏若芳，顏若芳也算是犧牲了，是滿可惜的一件事。最後，主持人問高嘉瑜，信與不信她是哪一邊，高嘉瑜則笑而不語。

(中時新聞網)