美國國家情報總監辦公室16日公布1份報告，指俄羅斯涉嫌干預美國去年的總統大選，以確保前總統川普取得優勢，但中國則「沒有出手協助總統拜登勝選」。外媒引述消息指，美國最快於下周開始制裁俄羅斯，伊朗也可能因此受到制裁。

這份長達15頁的解密報告指，俄羅斯總統普丁可能親自監督，或至少批准干預美國大選，企圖幫助川普連任。烏克蘭議員杰爾卡奇（Andriy Derkach）等親俄人物，被指取得某些美國政客的協助，抹黑川普當時的競選對手拜登及其子杭特，而普丁也把這一切看在眼內。杰爾卡奇曾發布有關拜登、未經證實的負面消息，包括指控拜登運用權力，阻止烏克蘭調查杭特涉貪的案件。

報導亦指出，國家情報總監辦公室發現，另有其他國家試圖影響美國選民的政治傾向，包括伊朗多管齊下，以隱蔽的方式干預美國去年大選，削弱川普的選情，因為他任內讓美國退出伊朗核協議，並對伊朗實施新的制裁。而古巴、委內瑞拉、黎巴嫩等亦曾嘗試干預，但規模較小，且沒有一方最終達到妨礙選舉或左右結果的目標。

雖然川普曾力指北京幫助拜登干預美國大選，但報告推翻上述說法，指北京並沒有出手干預，中方尋求對美國關係穩定，因此不認為支持哪一方選情的益處，多過被揭發干預選舉引起的後果。

(中時 )