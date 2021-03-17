你今天鮭魚了嗎？為參加壽司業者推出與「鮭魚」同音同字者，可享免費吃活動，全台年輕人都瘋改名。該連鎖的台中市福科店17日傍晚有兩位「鮭魚先生」帶人用餐，兩人分別就讀逢甲與東海大學；「陳鮭魚」說，他17日中午到台北市帶5名朋友吃9510元；18日打算駐點「收3折」帶路人或陌生人進去吃。

日本迴轉壽司「壽司郎」推出諧音哏活動，17日、18日兩天活動期間，只要姓名中有「鮭魚」同音者可享折扣、同音同字者可享全桌6人免費。台中市共有22人申請改名，其中改名「鮭魚」者有11人、其他分別有「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「宇智波鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」。

台中市西屯區福科店傍晚5時許就客滿，該店首位「鮭魚」先生是就讀逢甲大學的學生，為了吃免費大餐改名「廖鮭魚」；他已經在今天中午吃一頓，他的父親知道改名認為「很可笑」，他預計過幾天就會改回原名。

另一位改名「鮭魚」的「陳鮭魚」，就讀東海大學，他和同學共6人，傍晚約在福科店用餐。他今天中午專程到台北與朋友一起用餐，相當過癮；看到什麼就拿，拿了就吃、吃了再拿，點菜的平版電腦被點到當，開機恢復後，又被點到當機，反覆多次讓服務生的臉色臭臭的。

陳鮭魚說，他媽媽知道他改名「鮭魚」後，罵他「神經病」、「荒唐」；不敢讓爸爸知道，否則可能會氣到揍他。他自己覺得「鮭魚」的名字很好玩有趣，打算用這個名字一段時間，等膩了就再改回還本名。18日他預計在福科店駐點，站在門口有想吃壽司的人，他就帶進去，只收對方3折，賺一點外快；消息一傳開，吸引很多同儕說明天想去湊湊熱鬧。

台中市政府民政局長吳世瑋說，《姓名條例》規定，每個人改名以3次為限，因改名紀錄會在戶籍謄本留下一輩子紀錄，對於後續如遇有相關需檢具戶籍謄本資料時，後悔也來不及；提醒民眾為免費吃壽司活動而改名，實宜三思而行。

(中時 )