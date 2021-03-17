根據集邦科技調查，第二季NAND Flash供應端在三星、長江存儲、SK海力士與英特爾的帶領下，仍維持積極的擴張態勢，預估位元產出季增率可達近10％；需求端則是受惠自第一季延續的OEM廠及中國手機品牌廠的訂單挹注，以及資料中心客戶將恢復採購動能的支撐，預估第二季NAND Flash價格止跌回升，季度合約價上漲3～8％。

目前NAND Flash控制IC供給吃緊的問題仍存，進而刺激買方積極備貨。預期NAND Flash合約價第一季小幅下跌5～10％，第二季將轉為上漲3～8％。而目前三星位於美國德州奧斯汀的工廠尚未完全復工，對接下來的控制IC供給產生更大隱憂，將使得三星在消費性固態硬碟（client SSD）的供貨能力進一步受限。因此，不排除合約價上漲幅度有超過目前預測的可能。

以消費性SSD來說，受疫情所帶動的宅經濟需求持續發酵，預期下半年筆電需求仍然強勁，OEM廠也為了滿足生產需求而提高備貨數量。而受惠於訂單需求強勁的支撐，供給端也可望將庫存維持在健康水位。然而，NAND Flash控制IC供給不足狀況仍存在，加上受到三星德州廠斷電停工事件影響，造成部份訂單無法在第二季完成交貨，使成品供給更加吃緊，預估第二季價格將因此上漲3～8％。

以企業用固態硬碟（enterprise SSD）來說，第二季需求將開始自谷底反彈，主因是資料中心歷經庫存調整後，第二季採購動能將回升，加上政府、醫療、金融機構資訊設備等需求陸續浮現，此外，還有中國電信業者標案，以及全球中小型企業開始增加資訊設備訂單的挹注。供給端庫存水位也因持續受惠於筆電與智慧型手機強勁需求而獲改善，降價求售壓力已不復見，合約價也將隨著整體市場需求上升而回穩，預估第二季價格將上漲0～5％。

以NAND Flash晶圓（wafer）來說，目前並未觀察到終端零售的SSD、記憶卡、隨身碟等產品在銷售表現上具明顯起色，而現下NAND Flash原廠又因控制IC供給不足，交貨不如預期，模組廠可因此獲得更多來自OEM廠的詢單，推升其未來1～2季的NAND Flash晶圓需求。受惠於去年第四季起智慧型手機客戶的備貨動能，各供應商庫存水位健康，加上筆電需求持續上升，以及預期資料中心需求將於第二季復甦，整體而言，在主流產品需求強勁的影響下，預計NAND Flash晶圓合約價格將續漲5～10％。

(工商 )