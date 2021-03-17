繁星成績出爐，東港高中傳捷報，不僅錄取率達55％、頂大全壘打，醫學院更是不缺席，太魯閣族女孩高妍禎以51級分通過中國醫藥大學牙醫系第1階段，除有望繼承父親衣缽，也將實現小學時因不捨同學摔斷門牙所立下的志願。

高妍禎是花蓮人，是位太魯閣族女孩，5歲時與家人搬到東港定居，而因父親是牙醫的關係，可說是從小在牙醫診所長大，但卻對此很無感，她說，「牙醫就是個工作而已」，但在小六時見到同學跌下講台摔斷門牙後，她徹底改觀，原來牙醫是很重要的存在。

她回憶道，當時同學摔斷門牙滿口血，真的把大家嚇傻了，只聽聞老師急喊「趕快送到妍禎爸爸的診所」，而當下她才意識到，牙醫不僅是個工作，更有讓人感到安全感的能力，這非常神奇，後來還發現，許多人因牙醫的協助變得更有自信，所以立下志願，將來也要當令人信任、安全感十足的牙醫。

高妍禎國小讀美術班、國中讀音樂班，高中則讀數理實驗班，一路走來似乎是為讀牙醫科而準備，她說，她很喜歡畫畫、做手工藝，每次見到父親雕琢齒模就覺得有趣，同時也對生物、化學有興趣，因此上高中後更是讀得得心應手。

除有興趣加持外，高妍禎也很會善用時間讀書，從小自我管理能力極強的她，有一套讀書規畫表，從不熬夜、每天晚上11點半前睡，她笑說，沒睡飽，書怎麼讀得好。

但她坦言，繁星結果是出乎她的意料之外，因為她是學校前2％，往年都是前1％入選，所以並沒抱有太大希望，而今捎來好消息，之後將更努力，希望面試也能順利過關，繼承父親的衣缽與實現夢想。

(中時 )