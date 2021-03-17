國片《愛・殺》將在19日全台上映，17日舉行電影首映會，方文琳在片中客串演出陽靚的母親，2人對手戲不多卻印象深刻，「有一場我被埋進沙裡的戲，女兒在我身上，當天風超大，本來畫了美美的妝，吹好美美的頭，去到現場完全毀了，眼睛耳朵全都進沙，拍完回去好幾天睡醒都還有眼睛要流出細沙的錯覺。」方文琳也首次為電影獻唱主題曲〈戀獄〉，嘗試了不同以往的唱腔，驚艷導演周美玲。

當晚演員方文琳、嚴藝文、陽靚、黃尚禾、翁嘉薇、徐宇霆、陳俋君齊聚一堂，大聊拍攝秘辛。其中，演而優則導的金鐘視后嚴藝文過去把媽媽角色演得到位，但在《愛・殺》大改形象，演活獄中陽剛耍狠的大姐頭，要襲胸女孩，還要把人壓入水中，「我現實生活是個很膽小的人，這部電影對我來講是逼自己跨出去」，她客串2、3天就為此剪短髮，「如果我以前只當演員時，我才不要剪，但當過導演後，就能理解導演心情」。

嚴藝文在片中一套獄服穿到底，讓她自嘲不受束縛、非常舒適，「我也沒有為電影增胖增撞，一切自然演出」。而一旁「玉女掌門人」方文琳則興奮向嚴藝文說道：「我想演妳的角色！演同志或剪頭髮我都可以，我覺得當演員就不會有限制。」被問若演床戲可接受嗎？她笑答：「OK啊，難得耶，我這把年紀還會有床戲啊？那要好好把握機會。」

(中時 )