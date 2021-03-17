女股神伍德（Cathie Wood）旗下ARKK作為去年的「冠軍ETF」，也是許多小基金仿效的對象，其中，Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON)以黑馬之姿從眾多小基金中殺出，MOON的報酬更達到方舟旗艦ETF（Ark Innovation ETF 即ARKK）的10倍以上，可謂青出於藍勝於藍。

據《Business Insider》報導，MOON追蹤50家美國創新企業，投資策略與ARKK相似。不過，MOON在2021年的約為39%，遠超ARKK的3.9%漲幅。

ARKK在2020年表現卓越，漲幅高達近150%，成為去年的「冠軍ETF」。然而，今年的績效卻略顯遜色，原因初估可能是投資者撤資高估值的科技股，並在經濟重啟且殖利率上升的情況下，改買週期性類股，此外，ARKK最大的持股公司特斯拉在2021年走勢持平。

相較之下，MOON的最大持股是一間總市值達10億美元的企業Vuzix。今年迄今，該股的報酬率達140%，在MOON的高報酬率中佔很大的佔比。

根據Direxion網站的資料顯示，MOON的持倉主要包括19.44%的基因工程、16.79%的網路安全、9.74%的清淨科技；截至去年底，ARKK的持倉主要包括12%的電商、9.7%的數位媒體、9.4%的雲端運算。

其中差距主要由於，MOON相較科技和互聯網領域，更加側重對生物技術領域的投資，因此有效迴避了科技股估值因美債殖利率上升而遭受到的重創。今年，MOON對ImmunityBio（免疫療法）等生物技術公司持倉量增長了131％。

但MOON目前似乎並未對ARKK構成威脅，ARKK今年逾70億美元的資金增長和240億美元的總規模；而去年11月推出MOON成立以來大漲70%，卻僅吸引約2.2億美元的資金。

(中時新聞網)