今年度大學「繁星推薦」17日放榜，國立善化高中今年普通班238人參加學測，105人參加繁星推薦，其中83人繁星上榜，上榜率達79％，占本屆普通班應屆畢業生35％（238人）。雖然本屆報考生也是歷屆人數最少的一屆，但上榜人數與上榜率均再創歷年新高，其中有26人錄取國（公）立大學。

林奐至同學當年以會考1A4B進入善化高中，在導師周瑞進的鼓勵與啟發下，善用學校繁星推薦升學優勢，鎖定成功大學電機系為第一志願，縱使會考入學成績非最高，但兩年來力拚校內1％資格，學測數學、自然雙雙考出滿級分佳績。雖然均可錄取清華及陽明交大的電機系，但希望留在故鄉台南發展的他，決定就近選讀成大電機系，也是近年來第2位錄取成大電機系的善高人。

同樣是校內1％的許馭茗同學，高中讀書養成今日事，今日畢的好習慣，受本世紀新冠疫情影響，有志從事醫護工作，守護健康守護生命，成為台大護理系新鮮人，也使善高自2015年以來，保持年年均有繁星錄取台大的傳統。

而喜歡探討國際議題的王華琳同學，從國中開始即接觸模擬聯合國會議，高中在學校及家長支持下，更順利擔任成功大學鳳凰模擬聯合國成員，錄取政大政治系的她表示，藉讀書成長、用跳舞紓壓，在善高蛻變、到大學繼續學習，動靜皆宜的她，相信再大學將一樣活耀。

善化高中強調五育均衡、適性揚才的校風。游泳高手臺芷佑同學，囊括校內蝶式、蛙式與自由式第一名，高二暑假參加教育部青年發展署「青年志工-數讀有偶」計畫，擔任台南偏鄉小學的小隊輔後，立志成為站在第一線的教育者，如願以台灣師範大學學習科學學士學位學程為第一志願錄取。

值得一提的是本校籃球健將、體育好手，從國中體育班轉為高中普通班的陳駿逸同學，用兩年半時間補強失落的讀書手感，當年國中會考英文僅C的他，在英文王俊哲老師字根字首教學及台語記憶法刺激下，學測英文跌破眾人眼鏡力達均標，高中國立台灣海洋大學系統與造船工程學系。

教務主任鄭長河表示，繁星推薦是社區高中升學優質大學的捷徑，沒有繁瑣的資料準備、擾人的面試，分發即上榜，本校與明星高中在相同百分比情況下的學生視為「等質」，因此在校成績百分比是錄取大學的關鍵，如何取得致勝先機，繁星是一途。

同學也可以就近學，省下通勤時間以針對自己有興趣的主題做研究與自主學習，學校也透過教育部國教署挹注的資源，不斷更新設備以協助學生學習，如何將學習「升等」，社區高中的繁星推薦可好好把握。

善化高中校長潘致強表示，今年2班繁星班同學，幾乎全數上榜，提早成為大學新鮮人，繁星錄取學校，也涵蓋各明星大學校系，學校也將依升學獎勵辦法頒發獎學金給指定校系的學生。

(中時 )