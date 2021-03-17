刑事局偵查第一大隊二隊隊長吳漢中，涉嫌於2017年任職台北市刑大期間，2度將偵辦中毒品案件嫌疑人資料、偵查報告內容以LINE外洩給友人。台北地檢署檢察官詹騏瑋17日指揮調查局北機站、刑事局搜索吳員住處及刑事局辦公室座位，並約談吳員及友人到案。調查局訊後依洩密罪嫌將吳員移送北檢複訊，檢方訊後諭令吳員以10萬元交保。

檢調指出，吳漢中涉嫌於2017年間擔任台北市刑大專員，知悉2017年11月北檢指揮北市刑大等司法警察分別查獲2件運輸二級、四級毒品案件，卻2度將毒品案偵查報告外洩給友人。

檢調指出，吳員明知偵辦中案件，應堅守偵查不公開原則，竟於取得偵查報告後，2次透過LINE通訊軟體，將偵查報告外洩給友人，報告內容包含犯罪嫌疑人之年籍資料等個人資訊、案件緣起、查緝單位、查獲毒品時間、地點及數量、查獲經過、後續溯源之偵查計畫，涉嫌洩漏偵查中應祕密事項，涉嫌《刑法》洩漏國防以外祕密罪。

檢調今天上午在刑事局人員陪同下，搜索吳員刑事局辦公室位置，搜索其辦公桌與電腦，另赴吳員住處搜索，檢調帶吳員回北機站訊問。此外檢調以證人身分約談吳員洩密的友人說明，比對2人說詞，釐清案情。

吳員從基層做起，曾任北市警北投分局偵查隊長，去年11月底才調任刑事局二線三星隊長職務。

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(中時 )